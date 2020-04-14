"الطاقة الأمريكية" تتوقع مراوحة النفط عند 33 دولارًا في 2020

توقعت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، أنْ يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 33 دولارًا للبرميل العام الجاري، أي نحو نصف معدل السعر العام الماضي.

وقالت الإدارة في تقريرها لشهر نيسان/ابريل، إن الأسعار ستتراجع بسبب حالة الغموض التي تسود السوق العالمي، وانخفاض معدل الطلب، وارتفاع المخزون نتيجة تفشي فيروس كورونا، الى جانب الزيادة بالإمدادات النفطية في الأسابيع الأخيرة بعد انهيار اتفاق اوبك وشركائها، لتقليص الإنتاج قبل التوصل الى اتفاق جديد هذا الاسبوع لخفض ما يقارب من 10 ملايين برميل يوميًا.

وأشارت الإدارة التابعة لوزارة النفط الاميركية إلى أن متوسط سعر خام بحر الشمال برنت هوى بنحو 24 دولارًا الى 32 دولارًا للبرميل الشهر الماضي، مقارنة مع شهر شباط/فبراير، وهو أدنى مستوى شهري له منذ كانون الثاني/يناير عام 2016، في الوقت الذي توقعت فيه أن يبلغ متوسط سعر برنت نحو 33 دولارًا للبرميل عام 2020 مقابل 64 دولار ًاعام 2019، وأن يعاود ارتفاعه ليصل الى حوالي 46 دولارًا عام 2021.

وقدر التقرير حجم الإنتاج العالمي من النفط وسوائل الوقود بنحو 94.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري متوقعًا تراجع الطلب بنحو 5.2 مليون برميل يوميًا خلال العام من حوالي 100.7 مليون برميل يوميًا عام 2019 قبل أن يرتفع بمقدار 6.4 مليون برميل يوميًا عام 2021.

وحسب التقرير، ستصبح الولايات المتحدة مستوردًا صافيًا للنفط مرة أخرى في الربع الثالث من العام الجاري، وتبقى كذلك حتى نهاية العام، نتيجة الارتفاع المتوقع في وارداتها النفطية والانخفاض في صادرات المنتجات البترولية.