النفط يرتفع بفضل توقعات بخفض الإنتاج الأمريكي مع تراجع الطلب

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة، اليوم الثلاثاء، بعدما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، بكمية قياسية في نيسان/ أبريل إضافة إلى تخفيضات من منتجين كبار أخرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 32.14 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 06:38 بتوقيت غرينتش، وكانت أغلقت مرتفعة 0.8% أمس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ما يوازي 0.7% إلى 22.56 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس منخفضا 1.5%.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ما يوازي زهاء عشرة في المئة من الإمدادات العالمية قبل تفشى الفيروس.

كما ستخفض الولايات المتحدة ودول أخرى الإنتاج ليصل إجمالي التخفيضات لنحو 19.5 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات.

لكن محللين ومسؤولين تنفيذيين في القطاع وآخرين يقولون، إنه مهما بلغت الأرقام فإنها لن تكون كافية لمضاهاة انكماش الطلب العالمي بنحو الثلث بسبب الفيروس.

ولا زالت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% منذ بداية العام.

وقال جريج بريدي مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور في هيوستون: "نحن في مرحلة الآن بلغ الدمار الذي لحق بالطلب فيها مستوى أعلى كثيرا من أي شي يمكن أن يحققه خفض منسق للإنتاج".