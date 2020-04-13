ترامب: "أوبك+" تتطلع لخفض الإنتج بـ20 مليون برميل يوميا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، إن مجموعة "أوبك+" للمنتجين النفطيين تتطلع لخفض في الإنتاج قدره 20 مليون برميل يوميا، ما يزيد إلى مثلي ما اتفقت عليه المجموعة عند عشرة ملايين برميل.

وكتب ترامب على تويتر: "بحكم الانخراط في المفاوضات... الرقم الذي تتطلع أوبك+ لخفضه هو 20 مليون برميل يوميا، وليس العشرة ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام".

وقالت المجموعة، المؤلفة من منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى، يوم الأحد إنها اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في أيار مايو وحزيران يونيو، وذلك بعد محادثات استمرت 4 أيام وعقب ضغوط من ترامب لوقف انخفاض الأسعار.

وقفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، يوم الإثنين، بعدما توصل أخيرا منتجون كبار لاتفاق على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق.

ولكن كبح المكاسب يثير قلقا بشأن عدم كفاية الخفض لمنع تخمة للمعروض في ظل تهاوي الطلب جراء فيروس كورونا.