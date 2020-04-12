وزير الطاقة: الإمارات تلتزم بخفض الإنتاج النفطي

وزير الطاقة: الإمارات تلتزم بخفض ال...

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المصدر: رويترز

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، مساء اليوم الأحد، إن أبو ظبي ملتزمة بخفض إنتاج النفط، الذي توصلت له أوبك ومنتجون من خارجها.

وقال المزروعي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن الإمارات ملتزمة بخفض إنتاج النفط من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا.

 

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون اليوم على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10% من المعروض العالمي لدعم أسعار الخام في خضم جائحة فيروس كورونا.‎

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