وزير الطاقة: الإمارات تلتزم بخفض الإنتاج النفطي

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، مساء اليوم الأحد، إن أبو ظبي ملتزمة بخفض إنتاج النفط، الذي توصلت له أوبك ومنتجون من خارجها.

وقال المزروعي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن الإمارات ملتزمة بخفض إنتاج النفط من مستواه الحالي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا.

As a reliable supplier, and in line with the OPEC+ agreement, the UAE is committed to reducing production from its current production level of 4.1 mbopd.

