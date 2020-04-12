أول تعليق سعودي على اتفاق "أوبك+".. وترامب يصفه بـ"العظيم"

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها، في مجموعة "أوبك+" سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميا، نظرا لارتفاع إنتاج نيسان/ أبريل الجاري من المملكة والإمارات والكويت.

وجاء حديث الوزير السعودي في تصريح صحفي يوم الأحد، بعد اتفاق أوبك وحلفائها بقيادة روسيا على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط، يقارب 10% من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج التحالف قد تصل إلى 20%.

وقال الأمير عبد العزيز: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي".

وضخت المملكة 12.3 مليون برميل يوميا في نيسان/ أبريل الجاري، وهو ما يتجاوز مستواها المرجعي المتفق عليه البالغ 11 مليون برميل يوميا بموجب الترتيب الجديد، ما يعني أن الخفض الفعلي من السعودية حوالي 3.8 مليون برميل يوميا، وستكون تخفيضات إنتاج النفط الفعلية من الكويت والإمارات أعلى كذلك من الوارد في الاتفاق.‎

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق "أوبك+" الذي وصفه بـ"العظيم" سيصون مئات الآلاف من وظائف الطاقة الأمريكية.

وتوجه ترامب بالشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، قال الكرملين يوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعموا جميعا قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

وأضاف الكرملين أن بوتين وترامب ناقشا خلال مكالمة هاتفية منفصلة القضايا الأمنية الإستراتيجية.

واتفقت منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط، اليوم الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج، يعادل نحو 10% من الإمدادات العالمية لدعم أسعار الخام.

من جهته أعلن وزير النفط الكويتي على"تويتر" عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض إنتاج النفط‎، وقال إنه تم الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو.‎