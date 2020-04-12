"أوبك+" تتوصل إلى "اتفاق تاريخي" حول خفض إنتاج النفط

اتفقت أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اليوم الأحد، على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط، يعادل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، وذلك لدعم أسعار الخام في خضم جائحة فيروس كورونا، وقالت مصادر إن التخفيضات الفعلية قد تصل إلى 20 بالمئة.

حطمت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا الطلب على الوقود ودفعت أسعار النفط للانخفاض، مما يضغط على ميزانيات منتجي الخام ويعصف بصناعة النفط الصخري الأمريكية، الأكثر انكشافا على مخاطر تدني الأسعار بسبب تكاليفها الأعلى.

وقالت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو / حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام.

وقالت أوبك+ إنها تريد من منتجين خارج المجموعة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، خفض خمسة بالمئة أخرى أو خمسة ملايين برميل يوميا.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن تخفيضات إنتاج النفط الفعلية قد تقارب 20 مليون برميل يوميا، عند حساب مساهمات غير الأعضاء وتخفيضات طوعية أعمق من بعض أعضاء أوبك+ ومشتريات للمخزونات الاستراتيجية.

وقالت مصادر أوبك+ إن الأعضاء الخليجيين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول سيشرعون في تخفيضات أعمق من تلك المتفق عليها.

وقالت المصادر إن وكالة الطاقة الدولية ستعلن عن مشتريات لتزويد مخزونات أعضائها غدا الاثنين.