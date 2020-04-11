أعضاء في الكونغرس الأمريكي يناشدون السعودية ”خفض إنتاج النفط“

قال أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي من الولايات المنتجة للنفط، السبت، إنهم أجروا اتصالا هاتفيا مع ثلاثة مسؤولين من المملكة العربية السعودية وناشدوهم ”اتخاذ إجراء ملموس لخفض إنتاج الخام“.

جاءت اتصالات النواب الأمريكيين، بينما تحاول أطراف دولية تثبيت اتفاق تحالف ”أوبك+“ على أكبر خفض في إنتاج النفط، من أجل استقرار أسواق وأسعار الخام حول العالم.

وتوصلت المنظمة، الجمعة، إلى اتفاق يقضي بخفض إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أيار/مايو المقبل حتى نهاية حزيران/ يونيو 2020.

لكن اجتماعا لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين فشل لاحقا، في الاتفاق على خفض الإنتاج.

غير أن الوزراء تعهدوا، في بيان مشترك، باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين منتجي ومستهلكي النفط وأمن نظام الطاقة وتدفق الطاقة دون عوائق.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما بعد أن تسبب فيروس كورونا في إغلاق اقتصادات في أنحاء العالم، بعد أن قامت السعودية وروسيا وهما من أكبر المنتجين في العالم بزيادة إنتاجهما في سباق على حصة في السوق.‎