أرامكو السعودية تعلن أسعار خام مايو الأحد

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قال مصدر لرويترز إن أرامكو السعودية ستعلن أسعار خام مايو أيار غدا الأحد بعد أن أجلت النشر الرسمي لتلك الأسعار لحين التوصل لاتفاق عالمي بشأن خفض إنتاج النفط.