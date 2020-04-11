 أرامكو السعودية تعلن أسعار خام مايو الأحد – إرم نيوز‬‎

أرامكو السعودية تعلن أسعار خام مايو الأحد

أرامكو السعودية تعلن أسعار خام مايو الأحد

قال مصدر لرويترز إن أرامكو السعودية ستعلن أسعار خام مايو أيار غدا الأحد بعد أن أجلت النشر الرسمي لتلك الأسعار لحين التوصل لاتفاق عالمي بشأن خفض إنتاج النفط.

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