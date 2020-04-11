”مجلس العلاقات الخارجية“: هبوط أسعار النفط يكشف ضعف المنتجين الأمريكيين

اعتبر مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أن هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة لأدنى مستوى لها منذ نحو 20 عاما أظهر ضعف الشركات المنتجة الأمريكية التي تعاني بشدة من تفشي وباء كورونا على الرغم من الوفرة في إنتاج النفط الصخري.

وأشار المجلس في تقرير نشره أمس الجمعة إلى أنه رغم الزيادة الحادة في احتياط النفط الصخري للولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية إلا أن ذلك لم يؤد إلى تحصين المستهلكين الأمريكيين من التغيرات في أسعار النفط، معربا عن اعتقاده أن منظمة أوبك لا تزال قادرة إلى حد بعيد على التأثير بمستوى الأسعار.

وقال ”الحقيقة أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عقدين نتيجة الخلاف السعودي-الروسي كشف ضعف المنتجين الأمريكيين الذين يعانون أصلا من تبعات تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة“.

ولفت التقرير إلى أن تأثير تراجع الأسعار على الشركات الأمريكية كان قويا لدرجة أن إحدى كبريات هذه الشركات، وهي ”وايتنج بتروليوم“، أعلنت إفلاسها أخيرا، فيما أعلنت شركات أمريكية أخرى نيتها التعاون مع أوبك وشركائها في خفض الإنتاج.

ورأى التقرير أن المملكة العربية السعودية، أكبر منتج ومصدّر للنفط في العالم، لا تزال قادرة على التأثير بأسواق النفط، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن سوق النفط قد تشهد حالة عدم استقرار في الفترة المقبلة نتيجة انتشار وباء كورونا وتراكم الفائض في سوق النفط والجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية وتراجع اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط من الأسواق الخارجية.