مصادر: السعودية ومنتجون آخرون يرفضون خطة مكسيكية لتخفيضات بسيطة في إنتاج النفط

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قال مصدران من مجموعة أوبك+ يوم الجمعة إن السعودية ومنتجي نفط آخرين في مجموعة أوبك+ رفضوا خطة مكسيكية لإجراء تخفيضات أقل من المستهدف بموجب خطط لخفض المعروض العالمي من النفط. وقال مصدر إن هذا الخلاف كان السبب وراء تأخير وزراء طاقة مجموعة العشرين إصدار بيان حتى بعد عدة ساعات من انتهاء المحادثات. وعرقل هذا الخلاف…