الكرملين: بوتين بحث خفض إنتاج أوبك+ مع ولي العهد السعودي‎

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خفض إنتاج النفط، الذي تعتزمه أوبك+. وأضاف الكرملين أنهما اتفقا على مواصلة الاتصالات في هذا الصدد، لكنه لم يذكر تفاصيل.