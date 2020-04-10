 الكرملين: بوتين بحث خفض إنتاج أوبك+ مع ولي العهد السعودي‎ – إرم نيوز‬‎

الكرملين: بوتين بحث خفض إنتاج أوبك+ مع ولي العهد السعودي‎

الكرملين: بوتين بحث خفض إنتاج أوبك+ مع ولي العهد السعودي‎

المصدر: رويترز

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خفض إنتاج النفط، الذي تعتزمه أوبك+.

وأضاف الكرملين أنهما اتفقا على مواصلة الاتصالات في هذا الصدد، لكنه لم يذكر تفاصيل.

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