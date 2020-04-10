بيرول يأمل في أن يعيد اجتماع مجموعة العشرين الاستقرار لأسواق النفط

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنه يأمل أن يعيد اجتماع مجموعة العشرين اليوم الجمعة الاستقرار لأسعار النفط، إذ تتضرر أسعار الخام بشدة من أزمة فيروس كورونا وخلافات بين دول منتجة للنفط.

وقال بيرول في بيان اليوم الجمعة: ”بعد الخطوة الترحيبية التي أُعلنت خلال الليل من بعض الدول المنتجة، أتطلع إلى اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين الاستثنائي اليوم، ويحدوني الأمل في أنه سيعيد بعض الاستقرار الضروري جدا لأسواق النفط“.

وتراجعت أسعار النفط أمس الخميس على خلفية شكوك في كون اتفاق بين أوبك وحلفائها لتنفيذ تخفيضات قياسية في إمدادات النفط كافيا لتعويض الانهيار في الطلب العالمي على الوقود نتيجة جائحة فيروس كورونا.