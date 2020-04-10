الكويت: المكسيك عطلت اتفاق ”أوبك+“ على خفض إنتاج النفط

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن المكسيك عطلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة ”أوبك+“ بخفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد يوم الخميس.

ولم يقدم الفاضل مزيدا من التفاصيل.

وأضاف الفاضل في منشور على تويتر يوم الجمعة: ”أجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط“.

واتفقت منظمة أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة ”أوبك+“، يوم الخميس على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.

ويأتي هذا الاتفاق من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وبحسب الاتفاق فإن التخفيضات ستتقلص بين يوليو/ تموز، وديسمبر/ كانون الأول، إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم يجري تخفيفها مجددا إلى 6 ملايين برميل يوميا بين يناير/ كانون الثاني 2021، وأبريل/ نيسان 2022.