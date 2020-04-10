ترامب: أجريت محادثات جيدة مع الملك سلمان وبوتين بشأن النفط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمدة ساعة ونصف الساعة، الخميس، لمناقشة إنتاج النفط.

وأضاف ترامب، على هامش الإحاطة الإعلامية لقوة عمل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من البيت الأبيض: ”أجرينا حديثا هاتفيا كبيرا حول إنتاج النفط وأوبك، حتى تحقق صناعتنا أداء جيدًا في صناعة النفط أفضل مما تفعله الآن“.

وتابع: ”اجتمعت أوبك الخميس وبوسعي القول إنهم يقتربون من اتفاق. سنعرف ذلك قريبا“.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، الخميس، على خفض إنتاجهم النفطي أكثر من الخُمس، وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.

ونتيجة لحرب الأسعار، تواجه عشرات من شركات النفط الأمريكية شبح الإفلاس. وقال ترامب إنه يتوقع تسريح عمال صناعة النفط في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ترامب: ”الأرقام منخفضة للغاية لدرجة أنه ستكون هناك تسريح للعمال في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك بالتأكيد تسريح للعمال في هذا البلد، ولا نريد أن يحدث ذلك“.

وأردف ترامب قائلا إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وتابع الرئيس الأمريكي: ”سنرى ما سيحدث ولكن كما تعلم، اجتمعت أوبك اليوم وأود أن أقول إنهم يقتربون من صفقة وسنكتشف قريبًا“.