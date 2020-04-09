رويترز: السعودية مستعدة لخفض 4 ملايين برميل يوميا من مستوياتها القياسية

نقلت وكالة ”رويترز“، اليوم الخميس، عن مصدر مطلع على السياسة النفطية السعودية، أن المملكة مستعدة لخفض ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها، لكن فقط من مستويات إنتاجها القياسية التي بلغتها في نيسان/أبريل عند 12.3 مليون برميل يوميًا.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت الوكالة عن مصدر روسي وآخر بأوبك قولهما، إن السعودية وروسيا ما زالتا بحاجة لتسوية خلافات بشأن خطط تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط العالمي.

تجتمع أوبك ومنتجون آخرون اليوم، لاتخاذ قرار بشأن التخفيضات لمواجهة تهاوي الطلب بفعل فيروس كورونا.

وتقول روسيا، غير العضو في أوبك، إنها تريد أن يجري خفض الإنتاج من مستويات الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار قبل القفزة الإنتاجية السعودية.