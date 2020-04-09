74 مليار دولار أرباح ”أرامكو“ المتوقعة لعام 2020

توقعت شركة الراجحي المالية السعودية أن تبلغ الأرباح الصافية لشركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في العالم)، نحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار) عام 2020.

ورجح تقرير للشركة نشر الأربعاء، أن تقفز أرباح أرامكو بنحو 31% العام المقابل لتصل إلى زهاء 363 مليار ريال (96.8 مليار دولار)، مع توقعات بتحسن أسعار النفط بعد هبوطها على مستويات متدنية في الأسابيع الماضية؛ نتيجة تراجع الطلب العالمي وارتفاع المخزون، بعد تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم.

وأشار التقرير إلى أن امتلاك سهم أرامكو يمكن أن يعطي استقرارا مرغوبا للمستثمرين في هذه الأوقات غير المستقرة في السوق العالمي، محددا السعر المستهدف للسهم عند 35 ريالا، بارتفاع 9.5% عن سعر التداول الحالي.

ورأى أن الشركة النفطية في وضع أفضل حاليا للحصول على حصتها في السوق، خاصة مع توقع خروج الكثير من الشركات الأصغر والأكبر تكلفة.

وقال إن أسعار النفط لا تزال متقلبة، بعدما لامس برنت أدنى مستوياته أخيرا عند 22.74 دولار للبرميل، قبل وصوله الى 34.11 دولار للبرميل، في أعقاب توقعات بتخفيض الإنتاج المنسقة بين منظمة أوبك وشركائها.

ورغم ذلك يرى التقرير أن ترتيب الأرباح ”الفريد“ لأرامكو يجعل قيمة السهم لا تتأثر على نطاق واسع بالتقلب الحالي في أسعار النفط، ويرجع ذلك إلى إعطاء الأولوية لتوزيع أرباح الشركة بقيمة 75 مليار دولار للفترة 2020 – 2024 للمساهمين غير الحكوميين.

وفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي توقعت شركة ”جدوى للاستثمار“ السعودية أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية نحو 11.3 مليون برميل يوميا عام 2020، مقابل 9.8 مليون برميل يوميا عام 2019.

وقدر تراجع إجمالي إيرادات النفط للمملكة إلى 173 مليار دولار العام الجاري، من نحو 202 مليار دولار العام الماضي.

ويبلغ الاحتياط المثبت من النفط لأرامكو نحو 297 مليار برميل، وهو ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا.