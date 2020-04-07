مصفاة الأحمدي الكويتية تنهي مشروع الوقود البيئي‎

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن مصفاة الأحمدي انتهت من مشروع الوقود البيئي بدخول وحدتي إنتاج إضافيتين إلى الخدمة.

وقال وليد البدر الرئيس التنفيذي للشركة: ”آخر وحدتين هما وحدة إنتاج الفحم ووحدة معالجة النفتا بطاقة إنتاجية بلغت 37 ألف برميل يوميا للأولى و8400 برميل يوميا للثانية“، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف أن العمل مستمر لإكمال المشروع ذاته بمصفاة ميناء عبد الله.

ويجري تحديث المصفاتين وتوسعتهما في إطار مشروع الوقود البيئي مع التركيز على إنتاج منتجات أعلى قيمة مثل: الديزل، والكيروسين.

ونقلت الوكالة الرسمية عن عبد الله العجمي نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع قوله، إنه عند استكمال المشروع ستضم مصفاة ميناء الأحمدي 31 وحدة بطاقة إنتاجية 346 ألف برميل يوميا.

وقال العجمي، إن تكلفة مشروع الوقود البيئي بلغت 4.6 مليار دينار (14.7 مليار دولار).

وبعد بدء تشغيل الوحدات في ميناء عبد الله ستصل طاقة المشروع إلى 800 ألف برميل يوميا.

تبلغ طاقة التكرير في الكويت حاليا نحو 730 ألف برميل يوميا، معظمها من أكبر مصافيتين بالبلاد: ميناء الأحمدي، وميناء عبد الله.