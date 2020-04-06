العراق: لا خسائر جراء استهداف مجمع نفطي يضم مقر شركة أمريكية

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الإثنين، عدم وقوع خسائر جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمعا نفطيا يضم مقر شركة أمريكية، في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان إن ”الهجوم كان بوساطة 4 صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط المواقع النفطية“.

وأضافت: ”في حين سقط صاروخ خامس قرب مجمع البرجسية غرب البصرة، والذي يضم المواقع الإدارية للشركات المحلية والأجنبية بينها شركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات النفطية، فضلا عن مساكن العاملين في قطاع الطاقة“.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية، معتبرة أنه ”إجرامي ومحاولة يائسة لتعطيل العمليات النفطية والمساس بأرواح العاملين“.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع في بيان، إن قوات الأمن بدأت ملاحقة من أسمتها ”عناصر خارجة عن القانون“. مشيرة إلى ”العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق غرب البصرة وفي داخلها 11 صاروخا لم تطلق، وقد جرى إبطالها وتفكيكها“.

ولم تتبن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه يأتي بعد يومين من تهديد 8 فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران باستهداف القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.

وهذا أول هجوم على مصالح اقتصادية منذ تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وفصائل عراقية مقربة منها من جهة ثانية، إذ شُنت هجمات صاروخية على مدى الأشهر الماضية على السفارة الأمريكية وقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية.

وتزايدت وتيرة الهجمات منذ اغتيال واشنطن قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي البارز في ”الحشد الشعبي“ العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير الماضي.