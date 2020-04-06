إرجاء الاجتماع السعودي الروسي يخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما أرجأت السعودية وروسيا اجتماعا لبحث تخفيضات في الإنتاج قد تساعد على تخفيف تخمة المعروض بالأسواق العالمية في وقت يشهد انهيارا في الطلب بسبب وباء فيروس كورونا.

ونزل خام برنت إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل في وقت سابق لكنه قلص الخسائر إلى انخفاض 24 سنتا، أو 0.7 %، إلى 33.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 1.5 %، إلى 27.93 دولار للبرميل، بعد جلسة جرى تداوله فيها بسعر أقل عند 25.28 دولار.

وكان مقررا في البداية أن تجتمع السعودية وروسيا اليوم الاثنين لبحث تخفيضات الإنتاج، لكن الاجتماع تأجل إلى التاسع من أبريل نيسان بعدما تبادلتا الاتهام بالمسؤولية عن انهيار محادثات مارس آذار.

وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي اليوم أن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا جدا“ من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وشهدت الأسعار على جانبي المحيط الأطلسي أسوأ شهر في مارس/ آذار بسبب الشلل الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب في سوق مترعة بالإمدادات.

وحذر المحللون لدى إيه.إن.زد وسيتي من أن تخفيضات الإنتاج قد تأتي ”ضئيلة جدا ومتأخرة جدا“.

لكن روبرت مكنالي، رئيس مجموعة رابيديان للطاقة في بيثيسدا بولاية ماريلاند، قال إن تحركا من السعودية لتأجيل إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها يشير إلى أنها لا ترغب في إغراق السوق بإمدادات رخيصة قبل اتفاق محتمل.

وقال مصدر سعودي لرويترز إن المملكة أرجأت إعلان الأسعار حتى يوم الجمعة انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.