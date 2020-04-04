أعلن مجلس الوزراء المصري، بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، بجهد 220 ك.ف.

وذكر بيان مجلس الوزراء، أن تشغيل الخط جاء تلبية لرغبة الجانب السوداني.

وأوضح أنه سبق الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري 100 كم، وبالجانب السوداني حوالي 70 كم.

وأشار المجلس إلى أنه طبقا لما هو مخطط، فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلي، أمس الجمعة، هي المرحلة الأولى من الربط، والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة، تصل إلى 70 ميغاوات، لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني، والجاري التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصري والسوداني.

وبين أنه بإنهاء هذه الأعمال، تأتي المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميغاوات.