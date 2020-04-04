كورونا يتسبب بتعطل حقل نوارة للغاز في تونس

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة والانتقال الطاقي في تونس، كمال الشارني، السبت، عن تعطل الإنتاج الجزئي لحقل نوارة للغاز الطبيعي؛ بسبب وباء كورونا، وذلك بعد أيام قليلة من بدء الإنتاج.

وقال الشارني لـ ”إرم نيوز“، إن ”تجربة الإنتاج بحقل نوارة في صحراء تطاوين بالجنوب التونسي لم تتجاوز 800 ألف متر مكعب من الغاز، منذ انطلاق استغلاله، وهي دون المأمول؛ نظرا لتفشي وباء كورونا“، موضحا أنه ”من المتوقع أن تتجاوز طاقة المشروع الإنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز، و7 آلاف برميل من المحروقات“.

وأفاد الشارني بأن ”هذا المشروع ملك شركة أو إم في النمساوية والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، وقد تعذر عليهما مواصلة العمل؛ نظرا لسرعة انتشار كورونا وحماية للمهندسين التونسيين والأجانب هناك“، لافتا إلى أن ”أصحاب المشروع قرروا مواصلة عملية الإنتاج عن بعد بفضل كفاءات تونسية قادرة على إدارة محطة المعالجة النهائية للغاز بمنطقة غنوش، من محافظة قابس جنوب البلاد، وهي جزء من مشروع حقل نوارة للغاز الطبيعي عن بعد لاستمرار الإنتاج“.

ويهدف حقل نوارة إلى تقليص عجز الطاقة في البلاد، بنسبة 30%، في حين كانت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، أعلنت رسميا عن انطلاق ضخ الغاز من حقل نوارة بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بمعدل إنتاج يومي يقارب مليون متر مكعب من الغاز.

وقالت الوزارة، إن انطلاق ضخ الغاز من حقل نوارة، الذي يمثل أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار (1.24 مليار دولار)، أنعش الآمال بإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار، والمساهمة في تزويده بجرعات أكسجين تمكنه من الصمود في مواجهة أزمة كورونا، التي يتوقع مراقبون أن تكون تداعياتها وخيمة على البلاد.