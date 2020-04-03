واشنطن متفائلة باتفاق نفطي وشيك بين الرياض وموسكو

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قال وزير الطاقة الأمريكي إن البيت الأبيض متفائل بأن روسيا والسعودية ستتوصلان لاتفاق بشأن انتاج النفط في ”الأيام القليلة القادمة“. وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع فقط روسيا والسعودية على التفاوض فيما بينهما وأبلغ وزير الطاقة الأمريكي، ممثلي صناعة النفط أن البيت الأبيض لا يتفاوض مع السعودية أو روسيا بشأن تخفيضات نفطية.