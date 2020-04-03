بوتين يبدي استعداده لتخفيضات عميقة في إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لتخفيضات عميقة في إنتاج النفط مع الولايات المتحدة وأوبك، لكنه ألقى باللوم بشكل مباشر على السعودية، القائد الفعلي لأوبك، في انهيار أسعار الخام.

ومتحدثًا خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مسؤولين حكوميين روس ورؤساء شركات محلية منتجة للنفط، اقترح بوتين خفضًا إجماليًا لإنتاج النفط بحوالي 10 ملايين برميل يوميًا، أو نحو 10% من الإنتاج العالمي.

وكانت أسعار النفط قد هوت إلى أدنى مستوى لها في 18 عامًا عقب فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين للنفط تقودهم روسيا يشكلون ما يعرف بمجموعة ”أوبك+“، في تمديد اتفاقهم للتخفيضات الإنتاجية الشهر الماضي.

والاجتماع المقبل للمجموعة من المقرر أن يعقد في السادس من أبريل/ نيسان.

وقال بوتين:”مما يؤسف له أن شركاءنا من السعودية لم يوافقوا على تمديد الاتفاق بشروطه الحالية، وانسحبوا فعليًا من الاتفاق وأعلنوا عن خصومات إضافية كبيرة لنفطهم“.

وأضاف:“هذا يحدث في وقت يشهد هبوطًا حادًا في الطلب كان له تأثير إضافي على انخفاض أسعار النفط وما زال يستمر في التأثير على الوضع في السوق“.

وقال بوتين إن روسيا ”مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، والتي ليست ضمن مجموعة أوبك+“.

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو ستكون راضية عن سعر للنفط عند 42 دولارًا للبرميل، مضيفًا أن أي تخفيضات إنتاجية يجب أن تكون من مستويات الربع الأول.