الكويت تستأنف تصدير النفط من حقلين مشتركين مع السعودية

المصدر: أ ف ب

أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، أنّها ستصدّر في نهاية الأسبوع شحنة نفط خام مستخرجة من حقلين يقعان في المنطقة المشتركة مع المملكة السعودية والتي ظلت مغلقة منذ نحو 5 سنوات.

وقال وزير النفط خالد الفاضل، أن ”نحو مليون برميل“ ستشحن يومي السبت والأحد المقبلين على متن ناقلة كويتية ”ووجهتها النهائية الأسواق الآسيوية“، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“.

ويأتي الإعلان بعدما وقعت السعودية والكويت في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، اتفاقا لاستئناف الإنتاج في حقلين نفطيين مشتركين يقعان في منطقة محايدة، وكان الإنتاج قد توقف بسبب خلاف بين الدولتين.

وكان حقلا الخفجي والوفرة ينتجان أكثر من 500 ألف برميل يوميا، وتتقاسمهما الدولتان مناصفة قبل أن يغلقا في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2014 وشهر أيار/مايو من عام 2015.

كما يأتي الإعلان في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط، يوم الإثنين الماضي، إلى أدنى مستوى منذ عام 2002 على خلفية تفشي وباء (كوفيد-19)، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

لكن الأسعار تحسنت مع الإعلان عن اجتماع الإثنين لمنظمة ”أوبك“ وشريكاتها.

وتنتج السعودية التي تعدّ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو10 ملايين برميل يوميا، فيما تنتج الكويت نحو 2,7 مليون برميل.