مسؤول برازيلي: محادثات روسيا والسعودية وأمريكا ”لا صلة لها“ بأسعار النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية في البرازيل، بتروبراس، إن المفاوضات التي أُجريت في الآونة الأخيرة، وشارك فيها زعماء من بلدان كبيرة منتجة للنفط ستثبت أنها لا صلة لها بأسعار النفط المنخفضة بسبب ضعف الطلب.

وخلال اجتماع عبر الإنترنت، استضافته شركة السمسرة البرازيلية ”إكس.بي“، قال روبرتو كاتسيلو برانكو، الرئيس التنفيذي لبتروبراس، إن الخلاف بين روسيا والسعودية أظهر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تملك نفوذًا بشأن التسعير في المدى المتوسط أو الطويل.

وأضاف ”أعتقد… أن هذا الخلاف بين روسيا والسعودية، على الرغم من استجابة الأسواق على نحو إيجابي لبعض الأنباء عن مشاركة الرئيس ترامب، أصبح غير ذي صلة في ظل أبعاد أزمة (فيروس كورونا)“، مرجعًا سبب انخفاض النفط إلى تراجع الطلب عليه.

وقد تقلص تصريحات كاستيلو تكهنات بأن البرازيل ستنضم لاتفاق محتمل بين البلدان المنتجة للنفط، يهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الخام. لكن مسؤولي وزارة الطاقة البرازيلية ما زالوا يلتزمون الصمت بشأن أي مفاوضات محتملة.

وهوت أسعار النفط في مطلع مارس/ آذار بعد انهيار محادثات بين السعودية وروسيا، كما تأثر الطلب بشدة بعدها، بفعل تضرر اقتصادات الكثير من الدول، لتوقف العمل وسط جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.