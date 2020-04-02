السعودية تدعو منتجي النفط لاجتماع طارئ‎ لبحث إعادة التوازن للأسواق

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من أوبك وخارجها بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل لجلب الاستقرار إلى سوق الخام.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ”تدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي إلى الوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية“.

وأوضح البيان أن المملكة ”تود الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن لسوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع“.

وأضاف البيان أن الدعوة لاجتماع عاجل ”تأتي في إطار سعي المملكة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرًا لطلب دونالد ترامب، والأصدقاء في الولايات المتحدة“.