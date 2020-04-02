”بتروفاك“ تسعى إلى تسريح عمالة وتدرس خفضًا للأجور بسبب تهاوي أسعار النفط

قال مصدر، ورسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها ”رويترز“، إن مزود خدمات حقول النفط ”بتروفاك“ بصدد إطلاق برنامج لتسريح العمالة تتوقع الشركة أن يفضي إلى تقليص أعداد العاملين بنسبة 20% مع سعيها إلى التأقلم مع تهاوي أسعار النفط.

وقالت الشركة التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، إن التسريحات طوعية لكن قد تصبح إلزامية إذا لم يقبلها عدد كافٍ، مضيفة أنها قد تدرس تقليص الأجور الأساسية 10% على الأقل للعديد من الموظفين.

وكتب أيمن أصفري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”بتروفاك“ في البريد الإلكتروني الذي أرسل إلى الموظفين، اليوم الخميس:“تهاوي سعر النفط قد يكون له أثر كبير في الطلب على خدماتنا على المديين القصير والمتوسط“.

وأضاف:“يجب أن نتحرك فورًا وبشكل حاسم لحماية مستقبل أعمالنا“.

وأكد مصدر فحوى الرسالة.

وقال متحدث باسم ”بتروفاك“، التي تصمم منشآت النفط والغاز وتتولى تشييدها وتشغيلها، ”كشركة مسؤولة، شأننا شأن معظم شركات القطاع، نضع عددًا من الإجراءات الداخلية لمساعدتنا في التعامل مع تحديات البيئة الحالية“.

وفقد خام برنت نحو ثلثي قيمته في الربع الأول من العام الجاري مع تهاوي الطلب من جراء خطوات وقف انتشار فيروس كورونا، ووسط معركة على الحصة السوقية بين السعودية وروسيا، أسفرت عن ضخ إضافي للنفط في سوق متخمة بالمعروض.

وأعلنت شركات أخرى بقطاع الطاقة إجراءات لمعالجة التباطؤ، تشمل تخفيضات كبيرة للنفقات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ ”بتروفاك“:“برنامج التسريح الطوعي سيعرض على الموظفين لفترة أسبوعين، لكن الشركة قد تدرس تسريحات إلزامية بعد تلك المدة“.

وقال أصفري:“الشركة تعتزم أيضًا خفض الإنفاق الرأسمالي المزمع بنسبة 50%“.

وكتب يقول:“بتروفاك ستدرس -على الأرجح- تقليص الرواتب الأساسية والبدلات بما لا يقل عن 10% للعديد من الموظفين“.

وأضاف أنها تستكشف أيضًا خيار الاستفادة من الدعم الحكومي لسداد أجور العاملين في الدول التي أعلنت عن برامج من هذا النوع.

وتعمل ”بتروفاك“ في أنحاء العالم بما في ذلك مع شركات نفط وطنية مثل ”أدنوك“ و“أرامكو“ السعودية، وبلغت إيراداتها 5.5 مليار دولار العام الماضي، ويعمل بها حوالي 11 ألفًا و500 شخص.