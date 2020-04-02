شركة ”بي.بي“ تستأنف إنتاج الغاز في حقل غزير بسلطنة عمان

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قالت الوحدة العمانية لشركة ”بي.بي“ على تويتر، اليوم الخميس، إنها استأنفت إنتاج الغاز في حقلها خزان، المعروف باسم غزير، عقب إغلاق مخطط له استمر لثلاثة أسابيع.