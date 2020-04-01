الكرملين: روسيا والسعودية لا تجريان محادثات بشأن النفط في الوقت الراهن

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء؛ إن روسيا والسعودية ”لا تجريان محادثات بشأن سوق النفط في الوقت الراهن“ وإن الرئيس فلاديمير بوتين ”لا ينوي بشكل فوري الحديث هاتفيًا مع القيادة السعودية“.

وأضاف بيسكوف، أن ”تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعًا إذا اقتضت الضرورة“.‎

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الروسية، إن الوزير ألكسندر نوفاك، بحث مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت عبر الهاتف التعاون المشترك.

وأكد الوزيران على أن ”انخفاض الطلب وفائض الإمدادات في سوق النفط يشكلان مخاطر في الأجل الطويل“.

وقالت الوزارة، إن الوزيرين سلطا الضوء على ”الحاجة للتعامل على نحو بناء مع التحديات القائمة والحاجة لمواصلة الحوار“.‎