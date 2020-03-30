ترامب وبوتين يتفقان على أهمية استقرار أسواق الطاقة‎

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اتصال هاتفي اليوم الإثنين، على أن من المهم تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، التي تضررت بشدة من تراجع اقتصادي ناتج عن اختيار الدول إغلاق الشركات بصفة مؤقتة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير: إن الزعيمين اتفقا أيضا على أنهما سيعملان من خلال دول مجموعة العشرين لمحاربة فيروس كورونا، وإعادة الحياة إلى الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه يعتزم الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، وإن السعودية وروسيا أصيبتا بالجنون بشأن أسعار النفط.