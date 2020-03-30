السعودية تعتزم زيادة صادرات النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا

قال مسؤول في وزارة الطاقة السعودية يوم الإثنين، إن المملكة تعتزم زيادة صادرات النفط الخام، بدءا من مايو أيار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المسؤول، قوله إن ”المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يوميا، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى 10 ملايين و600 ألف برميل يوميا“.

وبحسب الوكالة تأتي هذه الزيادة نتيجة ”إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا“.‎