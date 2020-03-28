تقارير: نفط إيران يصل إلى 14 دولارا للبرميل‎‎

كشفت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم السبت، عن هبوط حاد في سعر برميل النفط الخام الإيراني، مشيرة الى أن سعر البرميل الواحد وصل الى 14 دولار و93 سنتا.

وذكر موقع ”اقتصاد نيوز“ المحلي، أن ”سعر النفط الإيراني الثقيل انخفض بمقدار دولارين ووصل إلى 14 دولارا و93 سنتا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 30 عامًا“. موضحا أن ”النفط الإيراني الثقيل أصبح أرخص نفط في منظمة أوبك“، مشيرا إلى أن ”إيران باعت قبل يومين شحنات نفطية بأكثر من 20 دولارا للبرميل“.

وكان سعر النفط الثقيل في إيران العام الماضي 60 دولاراً للبرميل، وتقدر تكلفة إنتاج النفط الخام في إيران بنحو 10 دولارات، وفقا للتقرير الإخباري.

ووضعت الحكومة الإيرانية سعر النفط بقيمة 50 دولارا للبرميل في موازنة العام الجاري، التي بدأت في 21 مارس الجاري، ولم يتمكن البرلمان الإيراني منذ مطلع ديسمبر الماضي، من تمرير الموازنة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم بأزمة اقتصادية، ما أدى الى هبوط أسعار النفط في جميع البلدان.