شرط روسي لإبرام اتفاق نفطي عالمي جديد

تحدث مسؤول روسي كبير عما يعتقد أنه شرط لإبرام اتفاق نفطي عالمي من شأنه إنهاء الخلافات الحالية المتعلقة بالإنتاج والأسعار.

وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يعتقد أن إبرام اتفاق جديد لأوبك+ لتحقيق التوازن في سوق النفط ممكن إذا انضمت دول أخرى له، وأنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وتابع ديمترييف: ”هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي وأن هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق أوبك+ (مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وأعضاء من خارج المنظمة)“.

وأضاف ”نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى. بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فإن من الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط“.

وامتنع ديمترييف عن قول من ينبغي أن يكونوا أعضاء الاتفاق الجديد أو من المحتمل أن يكونوا كذلك.