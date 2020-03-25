مصدران: ”بترونت“ الهندية تصدر إخطار القوة القاهرة لشركة ”قطر غاز“

قال مصدران مطلعان، إن شركة ”بترونت“، أكبر مستورد للغاز في الهند، أصدرت إخطارا إلى شركة ”قطر غاز”، بإعلان حالة القوة القاهرة لتأجيل تحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها بموجب صفقات طويلة الأجل، وذلك في ضوء تراجع الطلب المحلي على الغاز.

وقال أحد المصدرين بعدما فرضت الهند إغلاقا لاحتواء انتشار فيروس كورونا: ”يبدو أن الطلب سينخفض بشدة مع تقليص الإنتاج الصناعي إلى حد كبير، وسيتراجع الطلب على الغاز أكثر“.

ولم ترد ”بترونت“ وشركة قطر للبترول، وهي الشركة الأم لقطر غاز، على رسائل بريد إلكتروني من رويترز تطلب التعليق.