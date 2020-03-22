”نفط الكويت“ تؤكد اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الإنتاج رغم تفشي كورونا

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الأحد، أنها اتخذت التدابير اللازمة من أجل مواصلة العمل في مواقع الإنتاج والمنشآت الأخرى رغم تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ إنها ”اتخذت كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرار العمل في كافة منشآتها وتشغيل مرافق الإنتاج والمجموعات والفرق ذات الصلة بما يكفل قيام الشركة بدورها على أكمل وجه“، مؤكدة أنها ”وضعت خطط الطوارئ اللازمة لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وتخطي أي ظروف قد تنشأ عن تفاقم الأزمة“.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر قرارا بفرض حظر تجول جزئي في البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجرا، في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلد الخليجي 176 حالة، بحسب وزارة الصحة التي أعلنت أمس عن شفاء 27 حالة من المرض.