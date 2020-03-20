توقعات إيجابية من ”غولدمان ساكس“ لأسعار النفط

قال بنك الاستثمار الأمريكي ”غولدمان ساكس”، في مذكرة بحثية، إن كبح منتجين أساسيين في ”أوبك“ للإمدادات قد يدفع أسعار خام برنت في الربع الثاني للارتفاع إلى 30 دولارا للبرميل، بينما من المحتمل أن تعزز إجراءات أمريكية لدعم السوق الأسعار في الأجل القريب.

وأشار البنك إلى تقارير أوردتها صحيفة ”وول ستريت جورنال“، ذكرت أن الولايات المتحدة تدرس التدخل في حرب الأسعار الدائرة بين السعودية وروسيا، وأن الجهات التنظيمية في تكساس ربما تكبح إنتاج النفط، وقال إن تلك التحركات ستقلص الإمدادات العالمية والمحلية الأمريكية.

وارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن دولار، اليوم، لتواصل مكاسب كبيرة حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتدخل في حرب الأسعار في الوقت المناسب.

لكن ”غولدمان ساكس“ قال إنه بينما قد تدعم أي تدابير أمريكية سوق النفط في النصف الثاني من العام، فإن خفض الإمدادات المواكب سيظل غير كاف لموازنة خسارة في الطلب قدرها 8 ملايين برميل يوميا، والناجمة عن إبطاء دول للنشاط الاقتصادي لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة عشرة آلاف شخص في أنحاء العالم.

وقال البنك في مذكرة صادرة، أمس الخميس: ”في الأجل المتوسط، فإن أثر تلك السياسات سيتوقف على قابليتها للتطبيق من الناحية السياسية، مع الوضع في الحسبان الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وتابع أن نصيب الإنتاج الأمريكي قد يرفع بما يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات تقدير ”غولدمان ساكس“ لسعر خام غرب تكساس الوسيط، الذي يتراوح بين 40 إلى 45 دولارا للبرميل في 2021.

وأضاف البنك أنه بينما تؤدي العودة إلى سياسات إدارة الولايات المتحدة لإمدادات النفط في السبعينيات والثمانينيات إلى المساعدة في دعم الأسعار في الربعين الثالث والرابع فوق توقعنا لخام برنت عند 30 و40 دولارا للبرميل، فإنها ببساطة تستبدل سياسة دعم النفط المصطنعة لأوبك بأخرى، في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تعد السعودية عضوا أساسيا.