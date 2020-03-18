عقود النفط الأمريكي تهوي لأدنى مستوى في 18 عاما

هوت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في 18 عاما مع قيام مزيد من الحكومات حول العالم بتسريع الإغلاقات للتصدي لوباء فيروس كورونا الذي يتسبب في انهيار الطلب العالمي على الوقود.

وخسرت عقود النفط أكثر من نصف قيمتها على مدار الأيام العشرة الماضية، مع إغلاق مدارس وشركات بينما حثت حكومات حول العالم السكان على تقييد التجمعات.

وقال بنك غولدمان ساكس إن الطلب العالمي على النفط بحلول نهاية مارس آذار، قد يهبط بما يتراوح بين ثمانية ملايين إلى تسعة ملايين برميل يوميًا.

وتخلص المستثمرون مجددا اليوم من معظم الأصول العالية المخاطر. وهوت الأسهم الأمريكية دافعة المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي للهبوط بنسبة 7%، مما أثار وقفا للتداولات لمدة 15 دقيقة.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 6.58 دولار، أو 24.4%، لتسجل عند التسوية 20.37 دولار للبرميل موسعة خسائرها على مدار الأيام العشرة الماضية إلى 56% وهى أطول سلسلة خسائر في عشر جلسات متتالية منذ إطلاق سوق العقود في عام 1983 .

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 3.85 دولار، أو 13.4%، لتبلغ عند التسوية 24.88 دولار للبرميل بعد أن هوت في وقت سابق من الجلسة إلى 24.52 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ 2003 .

وتعاني سوق النفط بالفعل منذ أن قررت السعودية هذا الشهر زيادة الإمدادات بشكل حاد بعدما لم تتمكن هى وروسيا من الاتفاق على خفض إضافي للانتاج تحسبا لهبوط في الطلب.