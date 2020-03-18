مع أزمة الأسعار.. السعودية تحافظ على صادرتها النفطية مرتفعة

قالت وزارة الطاقة السعودية الأربعاء، إنها وجهت شركة النفط الوطنية ”أرامكو“ بالاستمرار في ضخ النفط الخام عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط، عن أنها ستعزز إمدادات الخام في أبريل/نيسان المقبل، إلى 12.3 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تتجاوز صادرات المملكة من النفط عشرة ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مايو/أيار المقبل، وكلاهما رقم قياسي مرتفع.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة تخبط، عقب إعلان السعودية عزمها رفع حجم إنتاجها اليومي، كرد على رفض روسيا التعاون مع منظمة الدول المنتجة للنفط ”أوبك“.