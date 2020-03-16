أرامكو تتوقع إبقاء إنتاج النفط مرتفعا في مايو

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، إنه من المرجح أن تبقي الشركة على الإنتاج المرتفع، المزمع لشهر أبريل/ نيسان كما هو في مايو/ أيار أيضا.

ويشير هذا التوقع إلى أن أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، مستعدة للتعايش مع أسعار الخام المنخفضة لبعض الوقت.

وقال الناصر، إن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها النفطي الضخم؛ للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر القادم، وإنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام، دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق.

وكانت أرامكو قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستزيد معروضها النفطي، في أبريل/ نيسان، إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا، في معركة على الحصة السوقية مع روسيا، ساهمت في النزول الحاد بأسعار النفط.