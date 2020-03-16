‭5 ‬ قتلى في حريق بمجمع تكرير بتروناس-أرامكو في ماليزيا‎

قالت السلطات في ماليزيا، اليوم الاثنين، إن حريقًا في مجمع تكرير وبتروكيماويات في جنوب البلاد، مملوك لبتروناس وأرامكو السعودية، أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وهو الحريق الثاني في أقل من عام بمجمع بنجيرانج المتكامل في ولاية جوهور جنوب ماليزيا. وتبلغ قيمة ذلك المجمع نحو 27 مليار دولار.

وتمتلك كل من بتروناس وأرامكو 50 % من المشروع المشترك الذي يملك ويشغل المجمع.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ في ولاية جوهور، حيث يقع المجمع، إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أنه وقع مساء أمس الأحد في وحدة معالجة للديزل.

وأضافت الإدارة أن هناك مصابًا واحدًا بخلاف القتلى.

وأحالت بتروناس الاستفسارات للشركة المالكة للمجمع وهي بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات والتي لم تستجب لطلب من رويترز بالتعليق.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن الشركة تأكيدها وقوع الحريق وقولها إن ”الوضع تحت السيطرة“.

ولم يسفر حريق وقع في وحدة أخرى بالمجمع في أبريل نيسان الماضي عن قتلى أو مصابين.