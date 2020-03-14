مسؤول عراقي: خسرنا نصف إيرادات النفط جراء هبوط أسعاره‎

قال مسؤول عراقي، اليوم السبت، إن أسعار نفط بلاده هبطت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد، مؤكدا أنها خسرت نصف إيرادتها المالية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة، لصحيفة ”الصباح“ الرسمية.

وأضاف صالح أن الصادرات النفطية ”تشكل نسبة 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى العراق، فيما يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي، و93% من إيرادات الموازنة العامة، ما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد“.

وأوضح أن ”سعر برميل النفط العراقي هبط إلى أقل من 30 دولارا، بعدما كان يقارب الـ 60، وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيراداتنا النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة“.

واعتبر صالح أن ذلك ”يشكل صدمة كبيرة في الإيرادات.. ويحتاج إلى وقفة جادة وحكمة في إدارة الموارد، وإلى رقابة كبيرة“.

وشدد على أن ”لدى الحكومة جهاز إنذار مبكر لتدارك الموارد بالشكل الذي يخفض من أثر هذه الأزمة“.

وأشار صالح إلى أن ”مجلس الوزراء يعكف على دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها.. لا سيما أن الحكومة تسعى جاهدة لامتصاص تداعيات الأزمة النفطية والصحية جراء انتشار فيروس كورونا“.

وتقول بغداد إنها تخسر 100 مليون دولار يوميا، من الناتج المحلي الإجمالي، جراء تداعيات كورونا، وتأثيرها على المرافق الاقتصادية.