السعودية تمنح أوروبا إمدادات نفط إضافية الشهر المقبل

قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة، إن السعودية ستورد كميات نفط إضافية الشهر المقبل إلى جميع العملاء في أوروبا، الذين طلبوا زيادة عقب خفض كبير في أسعار البيع الرسمية للمملكة.

وأضافت المصادر، أن شركات تكرير أوروبية من بينها ”توتال وشل“، و“إيني وسوكار“، حصلت جميعها على تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام سعودية إضافية في أبريل/ نيسان.

وتراجعت أسعار النفط على نحو أكبر مع اتجاه خام برنت صوب تسجيل أسوء أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية في 2008 اليوم الجمعة، في الوقت الذي يبدي فيه المستثمرون تخوفا حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الطلب، واعتزام منتجين تعزيز الإنتاج.