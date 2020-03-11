رغم التحديات المحلية.. الكرملين يدخل ”حرب“ النفط

المصدر: أ ف ب

يبدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهزية لدى بلاده لتجاوز حرب أسعار النفط، ولكن سيتوجب عليه بموازاة ذلك الوفاء بوعوده للروس للاستثمار بشكل كبير من أجل إنعاش النمو ورفع مستوى معيشة مواطنيه.

وتعرضت أسعار النفط لهبوط تاريخي خلال الأيام الأخيرة على خلفية إخفاق مفاوضات أوبك-روسيا، وقرار الرياض خفض أسعار الخام بشكل كبير والتوجه نحو إنتاج المزيد. والهدف هو معاقبة موسكو على تصلبها تجاه كارتل الدول النفطية.

وإزاء ذلك، أكد فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخرج بـ“هدوء وكرامة“ من الأزمة الحالية، وأن اقتصادها سيكون ”أقوى“.

وتشدد السلطات الروسية على أن سنوات من التقشف والسياسات المالية المواتية أتاحت تكوين خزينة حرب كبيرة، في إشارة إلى صندوق سيادي يعد كاحتياطي لمواجهة احتمالات تراجع أسعار النفط.

ويتوقع مراقبون نتيجة لذلك ألا يكون لهبوط أسعار النفط تأثير على النفقات الطموحة التي أعلن عنها الرئيس الروسي لرفع مستوى البلاد، وإنعاش النمو، وتحسين القدرة الشرائية.

وبعد سنوات صعبة شابها الركود والنمو البطيء، يتوقع استثمار 25,700 مليار روبل (نحو 318 مليار يورو بحسب سعر الصرف الحالي) طيلة فترة تنتهي في 2024، أي بنهاية ولاية فلاديمير بوتين الحالية الذي سيكون بمقدوره الترشح لولاية أخرى نتيجة تعديلات دستورية.

ويقول كريس ويفر، مؤسس الشركة الاستشارية ”ماكرو ادفايزوري“، إن“بوتين لا يريد خفض النفقات ضمن برنامجه الرئيس لـ“المشاريع القومية“، ولا التراجع بشأن النفقات الاجتماعية التي تعهد بها“.

ومن جانبها، تبدي صوفيا دونتس، مديرة ”رنسانس كابيتال“ في روسيا، اعتقادها بأن ”الأجندة المحلية لن تتغير“.

وتقول: ”ثمة خبرة في إدارة هذا النوع من الأزمات“، مذكرة بأن تلك النفقات مشمولة ضمن الموازنة الوطنية وبالتالي هي ”مؤمنة“.

النمو مهدد

برغم ذلك، فإن النمو قد يعاني بعدما وعد بوتين بانتعاش يتخطى نسبة 3%.

وبعدما كان قريبًا من 70 دولارًا في بداية العام، خسر برميل برنت نحو نصف قيمته وكان سعره يتراوح، اليوم الأربعاء، حول 37 دولارًا، ما أثر على الروبل الذي خسر أكثر من 10% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام.

وتراجعت توقعات ”رنسانس كابيتال“ لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2020 إلى 1,5% استنادًا إلى متوسط سعر برميل يناهز 40 دولارًا. وكانت التوقعات السابقة بـ2,6%، وقد تصل إلى 1,1% في حال وصل سعر البرميل إلى 30 دولارًا.

وقد تجد روسيا نفسها في وضع محرج جدًا، وفق الخبراء، في حال هبط سعر البرميل إلى 25 دولارًا.

وبرغم وعود الكرملين، فقد يضطر الروس إلى ضبط نفقاتهم التي تواجه أصلًا تراجعًا على مستوى القيمة الشرائية منذ فرض العقوبات الغربية على بلدهم عقب ضمه شبه جزيرة القرم في 2014.

وفي افتتاحية معنونة بـ“حرب الكرملين الجديدة“، تشير الصحيفة الروسية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية ”فيدوموستي“ إلى أنه ”في حال الفوز بهذه الحرب، سيكون الانتصار (للكرملين) وليس للناس العاديين“.

وتأسف الصحيفة لواقع أنه ”سيتوجب على السكان الاعتياد على الأقل على سعر صرف الروبل الجديد“.

وبالإضافة إلى تضخم محلي محتمل، والتضحيات التي ستترتب على ذلك، سيتوجب على الروس أيضًا التعامل مع قدرة شرائية أضعف في الخارج فيما ستصير منتجات مستوردة بعيدة عن متناول الكثيرين.

تعميق تخفيضات النفط لن يجدي نفعًا

في السياق، قال نائب وزير الطاقة الروسي، اليوم الأربعاء، إن تهاوي سعر النفط هذا الأسبوع أصبح حتميًا، وإنه لا جدوى من تعميق خفض إنتاج الخام حتى يتضح حجم تأثير فيروس كورونا على الطلب.

ووصف بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي المهمة، التي كانت ستضاعف حصة موسكو في التخفيضات إلى 600 ألف برميل يوميًا، إنها تنطوي على تحديات فنية.

وقال إنه لا جدوى من زيادة التخفيضات حتى يدرك الجميع حجم الانخفاض الذي قد يشهده الطلب.

وأضاف قائلًا“لا يمكننا أن نتصدى لوضع يهبط فيه الطلب بينما لا يوجد وضوح بشأن القاع الذي سيصل إليه“. ويحضر سوروكين كل الاجتماعات المشتركة مع أوبك مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، واختص بأول مقابلة صحفية له منذ اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال سوروكين إن روسيا تعتقد أن أسعار النفط ستجد توازنًا في نطاق 45-55 دولارًا للبرميل.