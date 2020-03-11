السودان يتسلم شحنات وقود لمواجهة نقصه في الأسواق

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، الأربعاء، تسلم كميات وقود من البواخر في ميناء بورتسودان (شرق)، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمتا الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في العاصمة الخرطوم.

واصطفت مئات المركبات أمام محطات الخدمة للحصول على الوقود، بشقيه الديزل والبنزين، طيلة ساعات الأربعاء، وسط شح في توفره في المحطات الرسمية، مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في مختلف أحياء البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن البواخر فرغت 40 ألف طن من الديزل، و38 ألف طن من البنزين، ”ومضاعفة ضخ الوقود للمحطات اعتبارا من الخميس“.

وذكرت أن مصفاة الخرطوم تعمل بطاقتها القصوى، حيث تنتج للاستخدام اليومي 70 بالمئة من حاجة السوق من سلعة البنزين، و45 بالمئة من الغازولين، و65 بالمئة من غاز الطبخ.

وتبلغ حاجة البلاد من البنزين 4500 طن، و10 آلاف طن من الغازولين، و1500 طن من غاز الطبخ.

وتوقع البيان، بدء التحسن التدريجي في إمدادات الوقود اللازمة لتوليد الطاقة، اعتبارا من نهاية مارس/ آذار الجاري.

وعزت الوزارة سبب قطع التيار الكهربائي المتزايد، إلى توقف البارجة التركية عن إمداد الكهرباء لنقص وقود الطاقة، وشح الوقود في محطات التوليد، وأعمال صيانة دورية.

وتواجه الحكومة الانتقالية التي تعينت في آب/أغسطس الماضي، برئاسة عبدالله حمدوك، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم المرتفع، والعملة المبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية الضعيفة، وهناك وضع إنساني بالغ الصعوبة.