مسؤول كويتي: إنتاج حقل الخفجي في المنطقة المقسومة سيتخطى 100 ألف ب/ي بنهاية أبريل‎

قال مسؤول كويتي إن حقل الخفجي الذي تشارك الكويت والسعودية في تشغيله ينتج حاليا نحو 70 ألف برميل يوميا من النفط، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل نيسان، وأن يصل إلى 175 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي.

واتفقت الكويت والسعودية، وهما عضوان في منظمة أوبك، العام الماضي، على إنهاء نزاع استمر خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة، وهو ما يسمح باستئناف الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة اللذين يشارك البلدان في إدارتهما، ويمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وقال عبدالله منسي الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية: ”إن الإنتاج في حقل الوفرة لا يزال محدودا لكن من المقرر أن يصل إلى 145 ألف برميل يوميا بنهاية السنة الحالية، وأن يصل مجمل إنتاج الحقلين بنهاية 2020 إلى 320 ألف برميل يوميا“.

وأضاف الشمري أن الجانبين السعودي والكويتي اتفقا على أن يبدأ الإنتاج التجريبي في حقل الوفرة بمعدل 10 آلاف برميل يوميا، بعد 3 أشهر وثلاثة أسابيع من توقيع الاتفاق، الذي تم في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتوقع أن يصل الإنتاج في المنطقة المقسومة إلى الطاقة الكاملة البالغة 550 ألف برميل يوميا قبل نهاية 2021.

وسئل عن كيفية الاستجابة للتطورات النفطية الأخيرة لا سيما اجتماع أوبك وروسيا، قال الشمري: إن ”العمليات المشتركة ملتزمة بتنفيذ خطتها المشتركة المتفق عليها عند استئناف الإنتاج“.