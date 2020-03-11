تحذيرات من تأثير حرب أسعار النفط على معركة مكافحة فيروس كورونا

وسط حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية، حذر خبراء عالميون وعلى رأسهم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فاتح بيرول، من أن يؤدي هذا الأمر إلى تقويض الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، هاجم فاتح بيرول، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، صراع أسعار النفط بين السعودية وروسيا، ووصفه بأنه ”غير مسؤول“ ويتجاهل التهديد العالمي للفيروس، وأنه أحدث اضطرابات كبيرة في السوق العالمية للنفط هذا الأسبوع.

وقال بيرول في مقابلة مع الصحيفة إن ”العالم يواجه تحديا كبيرا في مكافحة فيروس كورونا، وهذه الحرب على التحكم بأسعار النفط هي في أحسن الأحوال غير مسؤولة، فلن ينسى شعوب العالم من يحاول مساعدتهم على مكافحة كورونا، ومن يستغل الموقف ويجعل المعركة أكثر صعوبة ”.

وأوضح بيرول أن الدول التي تعتمد اقتصاديا على تصدير النفط مثل الجزائر والعراق ونيجيريا قد تواجه عجزا كبيرا في الميزانية، بسبب الانخفاض البالغ 25 % في أسعار النفط هذا الأسبوع، بينما تتعرض اقتصاداتها بالفعل لضغوط بالغة بسبب خطر فيروس كورونا.

يذكر أن السعودية وروسيا هددتا بغمر السوق بزيادة إنتاج النفط الخام بعدما انتهى تحالفهما لرفع الأسعار من خلال تقييد الإنتاج، الأسبوع الماضي، بسبب الخلافات، حيث اختلف الجانبان حول كيفية الاستجابة للانخفاض الحاد في الطلب على النفط الخام.

وانخفض الطلب على النفط بسبب تعليق معظم رحلات الطيران في جميع أنحاء العالم وتقييد السفر، حيث أغلقت الصين وإيطاليا أجزاء كبيرة من بلديهما خلال الشهرين الماضيين.

ومن خلال ربط حرب الأسعار بانتشار فيروس كورونا، سعى بيرول إلى التأكيد على خطر زعزعة استقرار أسواق الطاقة في وقت يكافح فيه الاقتصاد العالمي بالفعل للتكيف مع فيروس أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم.

وتم تشخيص إصابة أكثر من 113 ألف شخص بالفيروس منذ انتشاره في ووهان بالصين في ديسمبر/كانون الأول، وقال بيرول، وهو خبير اقتصادي تركي عمل سابقا في منظمة ”أوبك“، إنه كان على اتصال دائم بوزراء النفط حول العالم منذ أن أعلنت السعودية في نهاية الأسبوع أنها تخطط لرفع الإنتاج.

وأمس الثلاثاء، حذر العراق الذي يكافح تفشي فيروس كورونا إلى جانب إيران التي تعتبر واحدة من أكثر الدول تضررا بالفيروس بعد الصين، من أن شن حرب أسعار لتأمين الحصص في السوق ليست في مصلحة منتجي النفط، وقال إنه يجري مباحثات مع الأعضاء الآخرين في منظمة ”أوبك“.

ويعتقد أن روسيا والسعودية قد يستهدفان حصة شركة ”شال“ الأمريكية في السوق، ولكن بيرول قال إن هذه استراتيجية مضللة، موضحا أن هذا يعتبر تسرعا وخطأ، فشركة ”شال“ ستعود إلى المنافسة رغم الأسعار الحالية.

يذكر أن نفط ”شال“ تبلغ تكلفته أعلى من إنتاج النفط الهيدروكربوني في السعودية، مما يجعله أكثر عرضة لأضرار انخفاض الأسعار.