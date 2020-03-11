الإمارات تؤكد استعدادها لزيادة إنتاجها من النفط بمليون برميل يوميا‎

المصدر: ا ف ب

أكّدت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها تملك إمكانية زيادة إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل المقبل، وذلك في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا اندلعت على خلفية فشل اتفاق لخفض الإنتاج.

وقالت مجموعة ”أدنوك“ الحكومية في بيان: إنّها ”تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا في نيسان/أبريل المقبل“، أي بأكثر من مليون برميل من معدل إنتاجها اليومي الحالي.

كما ذكرت الشركة أنّها ”تعمل على تسريع التقدم نحو هدفها بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا“.

وقالت ”ادنوك“ في بيانها انه سيتم الإعلان ”قريبا عن أسعار البيع المستقبلية لشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020 ما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل“.

وجاء الإعلان عن الاستعداد لزيادة الإمدادات النفطية الإماراتية بعد يوم من إعلان السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، زيادة إنتاجها في شكل كبير إلى 12,3 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل من مستوى 9,8 مليون برميل الحالي.

وتأتي الخطوة الإماراتية لتدعم موقف السعودية في حرب الأسعار التي تخوضها مع روسيا، عبر زيادة الإمدادات في الأسواق المشبعة بالخام.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية في وقت سابق الأربعاء، أنّها ستعمل على زيادة مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى بمليون برميل نفط يوميا لتصل إلى 13 مليونا.

وكانت مجموعة ”أوبك“ بقيادة السعودية، وروسيا ودول نفطية أخرى، قامت في السنتين الماضيتين بخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط المتراجعة منذ 2014، ضمن إطار من التعاون تحت مسمى ”أوبك+“.

ودعت السعودية خلال اجتماع في فيينا هذا الشهر إلى خفض إضافي بقدار 1,5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن روسيا رفضت ذلك.

وردا على الموقف الروسي، خفّضت السعودية أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، في محاولة للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق؛ ما أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.