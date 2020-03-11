هبوط أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط الأربعاء متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعد أن قالت شركة أرامكو السعودية إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يوميا.

وبحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 0.41 دولارا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 36.81 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.42 دولارا أو 1.2 بالمئة ليسجل 33.94 دولارا.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إن عملاق النفط الذي تديره الدولة تلقى توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرته الإنتاجية إلى 13 مليون برميل من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وكانت السعودية تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إضافية تستطيع تفعيلها ومئات الملايين من براميل الخام المخزون.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من اليوم، معوضة نحو نصف خسائر الإثنين البالغة 25 بالمئة، بفضل الآمال في تراجع الإنتاج بفعل تخفيضات الإنفاق من منتجي أمريكا الشمالية للتأقلم مع تدني أسعار الخام إلى أقل مستوياتها في عدة سنوات.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام في أحدث أسبوع، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.