السعودية تنشر أسعار البنزين المحلية لشهر مارس

نشرت السعودية، الثلاثاء أسعار البنزين المحلية لشهر مارس/ آذار وأبقت على سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال للتر بلا تغيير عن فبراير شباط.
وتراجع سعر بنزين 95 إلى 2.05 ريال للتر، من 2.11 ريال في الشهر السابق.
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نشرت السعودية، الثلاثاء أسعار البنزين المحلية لشهر مارس/ آذار وأبقت على سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال للتر بلا تغيير عن فبراير شباط. وتراجع سعر بنزين 95 إلى 2.05 ريال للتر، من 2.11 ريال في الشهر السابق.
المصدر: فريق التحرير
نشرت السعودية، الثلاثاء أسعار البنزين المحلية لشهر مارس/ آذار وأبقت على سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال للتر بلا تغيير عن فبراير شباط.
وتراجع سعر بنزين 95 إلى 2.05 ريال للتر، من 2.11 ريال في الشهر السابق.