 السعودية تنشر أسعار البنزين المحلية لشهر مارس – إرم نيوز‬‎

السعودية تنشر أسعار البنزين المحلية لشهر مارس

السعودية تنشر أسعار البنزين المحلية لشهر مارس

المصدر: فريق التحرير

نشرت السعودية، الثلاثاء أسعار البنزين المحلية لشهر مارس/ آذار وأبقت على سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال للتر بلا تغيير عن فبراير شباط.

وتراجع سعر بنزين 95 إلى 2.05 ريال للتر، من 2.11 ريال في الشهر السابق.

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