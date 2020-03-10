السعودية تنشر أسعار البنزين المحلية لشهر مارس

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نشرت السعودية، الثلاثاء أسعار البنزين المحلية لشهر مارس/ آذار وأبقت على سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال للتر بلا تغيير عن فبراير شباط. وتراجع سعر بنزين 95 إلى 2.05 ريال للتر، من 2.11 ريال في الشهر السابق.