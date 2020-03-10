”أرامكو“ تربح 149 مليار دولار مع صعود السهم 9.9 %

صعدت القيمة السوقية لشركة ”أرامكو“ السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، نحو 149 مليار دولار في جلسة الثلاثاء بالبورصة المحلية، معوضة أكثر من نصف خسائرها في آخر جلستين.

وكانت القيمة السوقية للشركة، قد هوت بنحو 248 مليار دولار في آخر جلستين تداول (الأحد والإثنين) في البورصة المحلية.

وبحسب بيانات شركة ”تداول“ المشغلة للبورصة، ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 6230 مليار ريال (1661 مليار دولار) الثلاثاء، مقابل 5670 مليار ريال (1512 مليار دولار) الإثنين.

وصعد سهم الشركة بنسبة 9.9 %، الثلاثاء، إلى 31.15 ريال، مقابل 28.35 ريال الإثنين.

جاء ذلك، عقب إعلان الشركة عزمها تزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميًا في أبريل/ نيسان المقبل، بزيادة 300 ألف برميل يوميا، عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وحسب إفصاح للبورصة المحلية، الثلاثاء، قالت ”أرامكو“، إنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات، اعتبارا من مطلع الشهر القادم، وتتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل.